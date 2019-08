Jorge Javier Vázquez: "Me gustaría sentarme con María Patiño y preguntarle qué hacemos"

"Se ha casado María Patiño en Sri Lanka y, cada vez que la veo vestida de novia, me viene a la cabeza aquella noche de hace veintitantos años en un bar de Marbella. También iba vestida de blanco, aunque con pantalones. Bailaba y reía como si no hubiera mañana. María sigue siendo la niña de entonces, aguerrida, disparatada, divertida sin proponérselo, una loca bajita", ha comentado Jorge.

"Una de las cosas que más me gustan de ella es su ingenuidad. Le puedes contar que has llegado tarde porque te ha entretenido el Papa Francisco al teléfono proponiéndote como arzobispo de Constantinopla y ella no solo se lo cree, sino que te aconseja", ha explicado el presentador, describiendo cómo es su amiga y lo mucho que le aprecia, a la vez que ha comentado, con respecto al tiempo que llevan de amistad: "A veces, me quedo mirándola en los programas en los que trabajamos juntos y, al caer en la edad que tenemos, me doy cuenta de lo rápido que va todo esto"