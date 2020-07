José Antonio Avilés se retoca la cara y sus seguidores le critican: "No tienes vergüenza"

El criticado retoque de José Antonio Avilés

Sin embargo, esta visita a su centro estético de referencia no ha sentado el todo bien a sus seguidores (que ya son más de 69.000 en Instagram). "Hoy he visitado a mis amigos en Córdoba y como siempre es un placer. Muy pronto podréis ver los resultados jejeje estoy superfeliz", ha escrito el andaluz junto a una galería de imágenes en la que vemos a su doctora en plena acción, con la aguja en la mano dispuesta a mejorar el aspecto de Avilés, que sonríe orgulloso a la cámara mostrando las zonas en las que ha decidido pincharse: ceño, senes y frente.

"Poco arreglo tienes", "injerto de neuronas", "¿has pagado los tratamientos?", "vives por encima de tus posibilidades, no me extrañaría que dentro de poco volvieses a tener deudas", "¿a tu edad y gastando 300 euros en botox? Tú no te arreglas ni con una caja de herramientas", o "no tienes vergüenza", son algunos de los mensajes que se pueden leer junto a la polémica galería de imágenes.