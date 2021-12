"Todos los miedos, las dudas, los nervios, las ganas, las ilusiones y los sueños. Has arrasado con todo, revolucionando mi vida con esa sonrisa que ilumina mis días . Qué afortunado soy de que me hayas elegido, qué agradecido estoy por tener la oportunidad de elegirte", ha comenzado escribiendo el que fuera novio de Adelina Seres a su paso por 'La isla de las tentaciones', donde llegó a pedirle matrimonio en su reencuentro en la hoguera final.

Después de lo mal que lo ha pasado para sanar de de su anterior relación, José ha entendido la llegada de esta joven a su vida como un regalo caído del cielo. Una señal del destino de que estaba predestinado a encontrar a su media naranja. "Me ha costado, pero ahora lo entiendo. Todo lo que he hecho, vivido, escrito o sentido me ha llevado hasta a ti porque tú eres quien le da explicación a todo. Gracias por existir, por aparecer y por quedarte. Te amo", ha escrito el guardia civil junto a esta tira de románticas fotografías que confirman que la pareja lleva ya algún tiempo saliendo.