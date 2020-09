Aunque parecía que la modelo no estaba dispuesta a hablar sobre el fin de su relación con José, ha decidido hacerlo a través de las redes sociales, donde tanto su ex como ella reúnen a un gran numero de seguidores. Lo primero que ha hecho Adelina ha sido compartir un emotivo vídeo bajo el título 'Misma historia, dos puntos de vista'. En él, la influencer ha expresado sus sentimientos y ha hecho referencia a los distintos momentos vividos durante su última relación sentimental. "Por mi parte queda aquí cerrado este capítulo de mi vida", ha señalado.

El vídeo no ha pasado desapercibido para ninguno de sus fans, a los que rápidamente les han surgido un montón de dudas que han querido aclarar con la propia Adelina. Debido a los numerosos comentarios que ha recibido, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un texto a modo de comunicado en el que ha dejado claras varias cosas.

Lo primero que querido aclarar ha sido lo siguiente: "Jamás me han maltratado ni mucho menos". Y es que, parece que algunos de sus seguidores han interpretado esto tras ver el vídeo. Ha sido también a través de sus historias de Instagram donde la joven ha revelado el motivo real de su ruptura con José, algo que ninguno de los dos había contado hasta la fecha.

Tal y como ha confesado, la relación por su parte se ha roto porque ha conocido "otras facetas de él" que le han decepcionado. Por si esto fuera poco, ha señalado lo siguiente: "Nos hemos querido, pero no nos hemos conocido como deberíamos". Para terminar, Adelina ha querido matizar que cada persona puede creerse su versión o no, pero que no va a permitir a nadie "el lujo de decir barbaridades".