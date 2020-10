La cosa no ha quedado ahí y el ex de Adelina Seres ha recalcado que el hecho de que haya chicos infieles que engañan a sus novias no es su problema. “Lamento que hayáis sufrido esa situación, pero no lo paguéis con los demás, y menos entrometiéndoos y tergiversando, no todos los hombres somos así”, ha dicho muy enfadado.