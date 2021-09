Sin embargo, no hay nada que pueda con su estrecha relación de amistad. Y es que más que amigos, Kiko Hernández y Marta López son como uña y carne. Tanto es así, que el presentador le ha querido agradecer a la televisiva el bonito gesto que ha tenido con él durante sus vacaciones. Un mensaje con el que no solo ha conseguido conquistar a sus fans, sino que ha llegado directo a la fibra sensible de Marta, que no ha podido evitar emocionarse con esta bonita muestra de amor pública.