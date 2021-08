Kiko Hernández firma el contrato de su nuevo proyecto laboral: "Ganas de empezar"

Kiko Hernández encara el mes de septiembre con una sorpresa. El colaborador de 'Sálvame' no ha pasado por unos meses nada fáciles tras la pérdida de su querida amiga Mila Ximénez y los problemas de salud que ha arrastrado, pero parece que la ilusión se ha instalado de nuevo en él, por un nuevo proyecto profesional del que todavía no se conocen más detalles.

Una revelación que ha pillado por sorpresa hasta a sus propios compañeros con los que comparte todas las tardes programa. Conocido es el hermetismo de Kiko Hernández con su vida privada y por eso para Laura Fa, Gema López y Alba Carrillo esto ha sido toda una sorpresa. "¿En serio?", "No paras" y "Enhorabuena", han sido sus comentarios nada más ver esa ilusionante instantánea.

Cabe destacar que este no será el primer trabajo que Kiko Hernández simultanea junto a su necesaria presencia en 'Sálvame'. Su experiencia junto a Carmen Alcayde en 'Las bodas de Sálvame' le convirtió en maestro de ceremonias de numerosos enlaces hace cinco años en la Quinta de los Rosales y eso no ha sido lo único que ha tenido que compaginar en su apretada agenda para llegar a todo. El exconcursante de 'GH' también colabora para la revista 'Qué me dices' o su espacio 'Mejor llama a Kiko', solo apto para noctámbulos, que se emite tras los horóscopos de Esperanza Gracia.