Se trata de una enfermedad crónica que evoluciona de manera irregular a lo largo de la vida, alternando épocas de inactividad y otras de inflamación y dolor. Puede llegar a desarrollarse en aproximadamente un 30% de los pacientes con psoriasis. Según la Sociedad Española de Reumatología (SER), en algunos casos la artritis aparece antes que las lesiones cutáneas, que se desarrollan con el paso del tiempo. No obstante, esto no siempre es así, ya que hay pacientes en los que la afectación de la piel no se produce, a pesar de padecer la enfermedad. Por este motivo los expertos recalcan que "la gravedad de la artritis no tiene relación con la extensión de la lesión de la piel".