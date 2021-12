Kiko Hernández da el salto a la interpretación: "Me voy a llevar a mis hijas a la gira por España"

A pesar del respeto, no se siente inseguro, aunque sí se aproxima al mundo teatral “con toda la humildad del mundo”. Un mundo que nunca ha sido extraño para él, puesto que siempre le ha llamado y hasta se formó en el pasado con un curso de doblaje, dándole algún conocido director alguna oportunidad en la ficción española. “Antonio Mercero me vio y me dijo, tú ven aquí y me metió en una escena entre la clientela de la farmacia”, ha contado el televisivo a esta cabecera.