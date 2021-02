Cuando parecía que Kiko Jiménez y Gloria Camila habían dado por fin carpetazo a lo suyo, un nuevo capítulo de sus aventuras y desventuras llega a las redes sociales en forma de reproche. La hija de Ortega Cano probablemente no imaginaba que un simple comentario fuese a causar tanta repercusión ni tampoco que su ex estuviese 'al acecho', esperando a que ella hiciese un apunte sobre su ruptura, para lanzarle un duro mensaje.

Y todo por culpa de un simple cuestionario que Gloria realizaba este domingo en sus historias de Instagram, en el que uno de sus seguidores se atrevía a preguntarle por las claves para cortar con una persona. "¿Cómo conseguiste dejar a tu ex? Yo siempre encuentro una excusa para no tomar la decisión", rezaba el comentario.

Lo que no sabía es que su exnovio también estaría pendiente de esa ronda de preguntas, o que al menos alguien se la haría llegar. Sea como fuere, lo cierto es que Kiko se ha dado rápidamente por aludido y no ha dudado en entrar al trapo. Acusando de mentirosa e infiel a su exnovia, el polémico jienense volvía a remover las aguas asegurando que la historia que cuenta Gloria no tiene nada de real.

"Me estáis mandando todos el mismo mensaje, esperaros que lo contesto en el siguiente 'story'. Atentos. ¿A ti también te lo están enviando?", preguntaba Kiko a su novia Sofía Suescun, a quien se la podía escuchar riéndose de fondo. "Esto corre como la pólvora, ha sido al momento. No puede estar uno tomándose un vino tranquilo. Al segundo ya está ahí erre que erre", añadía desde el sofá de su casa. Acto seguido, el ex tronista compartía una captura de la historia de Gloria y le lanzaba un duro mensaje públicamente: "Te dejé yo por infiel, no mientas a tus seguidores".