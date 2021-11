Lara Sajen se somete a un cambio de look radical: "La cagaste"

La concursante de 'Supervivientes' ha dicho adiós a su melena

Lara Sajen ha preguntado a sus seguidores qué les parece este radical cambio de look

Lara Sajen no ha parado de sorprender a todos desde que saliese de 'Supervivientes'. Lo último con lo que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta es con el cambio de look radical que se ha hecho. Ella misma ha sido la encargada de mostrarlo en sus redes y no se ha cortado a la hora de pedir opiniones.

Sin nada de maquillaje ha aparecido Lara Sajen para que toda la atención se centre en lo que ha hecho con su melena. Después de darle vueltas durante un tiempo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha cortado por lo sano y no ha tardado de presumir del cambio en sus stories de Instagram.

Acostumbrados a verla luciendo melena XXL a la que no renunció ni en su experiencia extrema de Honduras, Lara se ha arriesgado por primera vez luciendo un corte midi al que no le ha faltado ni las ondas ni sus características mechas rubias. Se trata del corte tendencia de este otoño y la exconcursante de 'Supervivientes' no ha dudado en subirse a este carro, dejando en shock a todos.

Con este último paso por la peluquería se puede decir que el cambio en Lara Sajen es total desde que saliese de 'Supervivientes'. La actriz y cantante ha vivido una impresionante transformación física tras perder 11,5 kilos y ahora con este nuevo look luce una imagen más juvenil que está siendo muy aplaudida por parte de sus fans a los que les encanta este nuevo aire.

"¿Os gusta el cambio que me hice?", ha sido la pregunta con la que Lara Sajen ha querido saber lo que opinan sus incondicionales de este resultado. "La cagaste", ha sido una de las opciones que ha dado, frente al "sí" incondicional de los que están encantados con este look. Tras su paso por la peluquería, la que fuera bailarina de 'Fangoria' no ha ocultado que ella está contenta, independientemente de lo que otros piensen porque ha ganado más en seguridad durante este tiempo y está más arrolladora que nunca.