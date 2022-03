“Es lo mejor que me he hecho” , ha revelado la influencer después de haber pasado sus nervios. Para Laura, someterse a un retoque estético era algo nuevo y ha querido compartir con sus seguidores c ómo se ha sentido en todo momento . Desde los instantes previos en los que confesaba “estar súper nerviosa” hasta cuándo se ha visto y le ha dado “la risa nerviosa”.

Sin embargo, todo ha merecido la pena para ella y es que la exconcursante de ‘GH VIP’ no puede estar más contenta con los resultados: “Me he atrevido y no sabéis lo contenta que estoy por haber elegido tan bien”, nos ha dejado saber a través de las redes.