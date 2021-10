En la década de los 90, Leticia Sabater comenzó su andadura por los quirófanos

Reconstrucción de himen, blefaroplastia y miniabdominoplastia son solo algunos de los retoques de la exconcursante de 'La casa fuerte'

Presentadora, cantante, actriz, empresaria, colaboradora, concursante de ‘reality’… Leticia Sabater siempre está de rigurosa actualidad. Y es que, si algo ha demostrado a lo largo de todos estos años de carrera en la industria del entretenimiento, es que sabe bien (muy bien) cómo reinventarse. Eso sí, en estas últimas tres décadas, la exconcursante de 'La casa fuerte' no solo se ha transformado por dentro, sino también por fuera a base de muchas operaciones.

Leticia, que debutó ante las cámaras en 1986 como chica de del 'Un, dos, tres... responda otra vez', lleva siendo amiga de los quirófanos desde los años 90. Es más, la que fuera icono infantil reconoció ser partidaria de los retoques y operaciones estéticas en 1999, en el popular plató de 'Crónicas Marcianas' y, desde entonces, ella ha sumado alguna que otra a lista. Y, por supuesto, ha hablado de este tema tabú con la naturalidad y autenticidad que tanto la caracteriza.

"Soy partidaria de mejorar en esta vida". Con estas contundentes palabras, en la década de los 90, la catalana se posicionaba como firme defensora de los retoques en el programa de Javier Sardá, donde también habló de sus primeras experiencias 'fallidas' dentro del quirófano. Por aquel entonces, Leticia se había retocado el pecho, pero, después se arrepintió y tuvo que someterse a una nueva operación para arreglar el 'desastre'.

En 2015, el nombre de la cantante catalana ocupó cientos de titulares. ¿El motivo? Volvía a ser ‘virgen’ tras ensancharse la vagina y reconstruirse el himen. Según confesó la colaboradora en ‘Sábado Deluxe’, perdió la virginidad a los 14 años de forma accidental. Leticia sufrió una desafortunada caída de un columpio y, con el golpe, se rompió el himen. Por ello, Sabater viajó hasta Miami para tachar de la lista este sueño, el de tener una segunda primera vez, que le costó alrededor de 6.000 euros.

Tan solo unos días después de despedirse de su hermana mayor, Silvia Sabater, quien falleció a causa de un infarto, la intérprete de ‘El Polvorrón’ reapareció en un plató de televisión, el de ‘Sábado Deluxe’, para hablar de sus nuevos retoques estéticos, causando mucha impresión entre colaboradores y telespectadores. “Creo que me he quitado 10 años. No me ha dolido nada y en 15 días voy a estar hecha un verdadero bombón. Para mí es muy importante que mis fans me vean estupenda”, explicaba la presentadora, con el rostro visiblemente hinchado y amoratado por las recientes y diversas operaciones

En concreto, la catalana se sometió a una blefaroplastia, una cirugía estética que tiene como objetivo corregir el exceso de piel en los párpados, además de eliminarse las manchas del rostro a través de la despigmentación con láser y mejorar su dentadura. “Mi nueva boca me ha costado 3.875 euros y son dos blanqueamientos y veinte carillas de composite”, matizaba.

Leticia Sabater, que no tiene problema en compartir con sus más de 45.000 seguidores de Instagram estos cambios, mostró el antes y el después de la transformación de su sonrisa y explicó de forma detallada el proceso. “Para todos los que me lo pedís, aquí tenéis el antes y el después. Fijaros la diferencia arriba, todos los dientes súperdesgastados. ¡¡¡Y abajo las carillas nuevecitas y blanquitas!!! A ver quién tiene narices de decir que no me hacían falta”, escribía la barcelonesa, visiblemente feliz por tener la boca que siempre había deseado.

En pie de guerra contra el estrabismo

La creadora de la 'Salchipapa' ha hecho lo imposible por corregir su estrabismo y rejuvenecer su mirada. Tanto es así que, en más de una ocasión, ha pasado por quirófano para tratar de perfeccionar al que llama su ojo ‘rebelde’. En 2017, se sometió a una nueva intervención, cuyo resultado mostró ante el público en riguroso directo. "Hola, chicos. Me alegro de que estéis contentos con el resultado del ojo (…) Todavía tengo el ojo un poco hinchadito, rojo y sin pestañas, ya que solo han pasado cuatro días desde la operación, pero por lo que veo va a quedar centradito y muy bien", escribía en sus redes sociales, con la mirada oculta tras unas gafas de sol.

Los abdominales de Madonna

Con bata de transparencias, que minutos después se quitó para quedarse en biquini, Leticia Sabater compartió con el mundo una de sus transformaciones más impactantes. A sus 52 años de edad, la televisiva, presentó su flamante nuevo cuerpo. Bíceps, espalda, monte de venus, muslos, abdomen y glúteos fueron las partes que esculpió con el firme objetivo de alcanzar el físico de la mismísima Madonna. Lo hacía a través de una liposucción de alta definición, un proceso de más de seis horas en el que se extrae la grasa de una zona del cuerpo para ‘recolocarla’ en otra parte.

"Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular", decía la catalana, que había desembolsado la friolera de 200.000 euros para este cambio radical. “Me he quitado toda la grasa que me sobraba de bíceps, espalda, monte de venus, potorro, cara interna de los muslos… Tenemos mucha grasa ahí. La grasa que me han quitado me la han puesto en el culo. Una miniabdominoplastia, me sobraba piel debajo del ombligo”, explicaba la nueva Madonna.

