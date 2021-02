Maite Galdeano echa de casa a su novio Remi tras el altercado con una reportera: "En casa ha sido mucho peor"

Maite entra por teléfono y pide perdón a Laura Roigé

"Cuando hemos subido a casa ha sido mucho peor, ha seguido gritando y me ha dicho de todo y yo eso no lo voy a aguantar, le he echado de casa , le he pedido que cogiera sus cosas y se fuera (...) No estoy preparada para aguantar a un hombre así otra vez en mi vida".

Maite ha confesado que no es la primera vez que Remi tiene una salida de tono como la de hoy y que no está dispuesta a vivir momentos así: "A mí no me ha puesto una mano encima, pero sí me ha gritado y no voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo gritas a otras personas".