Manuel Bedmar, el gran apoyo de Rocío Flores en mitad de la tormenta

El malagueño no solo es atento con su chica, también está pendiente de David y no duda en jugar con él como si de su hermano se tratase. Algo que hace que Rocío se derrita y no dude en compartir divertidos 'boomerangs' de los hombres de su vida dando saltos tras habérselo pasado en grande en una 'fiesta de la espuma'.

Al llegar a la casa que comparten en una exclusiva y nueva zona de la ciudad andaluza la cosa no cambia. Manuel se muestra tanto o más protector con Rocío que en ninguna parte y no duda en abrazarla cariñosamente mientras ella descansa sobre su regazo. Rocío encuentra en su pareja el calor que necesita en estos convulsos momentos y no duda en presumir de ello compartiendo románticas imágenes como esta. "Buenas noches", escribe ella antes de irse a la cama. "No hay nada mejor", añade él.