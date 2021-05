María Teresa Campos nunca ha ocultado su afinidad por Rocío Carrasco. La veterana presentadora quiere, admira y respeta a la hija de Rocío Jurado, ya que trabajó codo con codo con ella en el programa 'Día a Día' y ha vivido con ella algunos de sus episodios más amargos. Aún no se han emitido todos los capítulos de la docuserie 'Rocío Carrasco: Contar la verdad para seguir viva', pero la Campos podría guardar un as bajo la manga y aportar nuevos y esclarecedores datos al caso.

"Yo no he ido a nada, no he hablado nada y voy a ir. Ya lo anunciarán ellos", añade segundos después dejando en el aire que podría volver a la televisión en las próximas semanas para contar su versión de los hechos en el caso que enfrenta desde hace más de dos décadas a Rocío Carrasco y Antonio David Flores.