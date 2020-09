Marta López posa con Efrén Reyero y le declara su amor: "Colgando en tus manos"

La declaración de amor de la colaboradora de Telecinco llega tan solo unas horas después de su reaparición televisiva en 'Sábado Deluxe'. Marta protagonizó un tenso regreso al citado programa ante la atenta mirada de sus compañeros. Durante su entrevista, Marta aclaró que no ha tenido covid y confesó que dio "falso positivo" en un test. Además, aseguró que durante el tiempo que ha estado alejada de la televisión ha sido "juzgada y condenada" por todos.

Marta López y Efrén Reyero, juntos y felices

Aunque Marta López ha querido declarar su amor por Efrén Reyero públicamente, lo cierto es que los dos no dejan de protagonizar distintas muestras de complicidad a través de las redes sociales. Hace tan solo unos días, el extronista de 'MyHyV' compartía una foto en la que hablaba de las miradas y su chica no dudaba en señalar lo siguiente: "Pues tú miras que matas". Desde que confirmaron que están juntos, no pueden estar más felices.