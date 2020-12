Aunque los últimos meses no han sido nada fáciles para Marta López , la exconcursante de ‘ Gran Hermano 2’ no pierde la sonrisa ni tira la toalla. Tanto es así que, a cuatro días de cerrar un fatídico año, la madrileña ha sorprendido con un nuevo y emocionante proyecto. ¡ Y lo ha presentado posando completamente desnuda! A pesar de que en 2020 no ha tenido suerte en el terreno sentimental, Marta sigue creyendo en el amor y desea que todo el mundo encuentre a su media naranja o, al menos, a un fiel compañero de aventuras.

La ex de Alfonso Merlos, aún dolida por su sonada ruptura con Efrén Reyero, ha revelado los motivos que la han empujado a dar este salto. “Hablándolo con mis compañeros de televisión, nos faltaba ese espacio donde poder estar seguros, donde no nos eliminen por pensar que no somos nosotros, que si digo que soy yo, es que es verdad”, apunta la empresaria, quien parece dispuesta a probar nuevas experiencias y morder la manzana este 2021: “Quiero que la gente como yo, que nunca hemos entrado en una web/app para conocer gente entendamos que no es el futuro, es el presente y, con la situación que estamos viviendo, es complicado relacionarse”. ¿Será ella la primera en crearse un perfil en la ‘app’?