Marta López, duramente criticada por un posado en el que sale irreconocible: "Estás muy desfavorecida"

Marta López Álamo vuelve a estar en el punto de mira por una criticada imagen en la que se le ve muy cambiada y por la que ha recibido duros comentarios. En la fotografía, la novia de Kiko Matamoros ha posado sonriente con un top y unos jeans de color negro, pero la instantánea no ha convencido a la mayoría de sus fans.

Parece que Marta no se está acostumbrada a las críticas ahora que es un personaje público y se ha tenido que enfrentar a diferentes situaciones polémicas. Desde el abucheo que se llevó por su respuesta en el certamen de Miss World hasta las contínuas insinuaciones a los posibles retoques estéticos que se ha realizado, lo cierto es que la influencer y talent en 'mtmad' está constantemente en el ojo del huracán mediático.

Los usuarios cargan duramente contra la novia de Kiko Matamoros

"Con todo el respeto, no sé si es fotoshop pero sales muy desafavorecida y no con muy buen aspecto... nada como lo natural.. Deberías echar un vistazo, sólo son criticas constructivas", "que foto más rara con lo guapa que eres.. ¿por qué tanto filtro?", "se nota que te has retocado los brazos", son solo algunos de los comentarios que han permanecido escritos en el muro de Marta.