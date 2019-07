Marta López, novia de Kiko Matamoros, muestra las terribles consecuencias de la anorexia: "Ingería 300 calorías al día"

Tal y como ella misma ha explicado, se volvió una chica manipuladora, obsesiva, mentirosa y su personalidad cambió a peor. Cada vez hacía más ejercicio, hasta tres horas al día. Sus profesores sabían que tenía un problema y estaban totalmente pendientes de ella. Marta López ha confesado que su hermana se sacrificó mucho por ella y que incluso estuvo a punto de padecer también un trastorno alimenticio. "Si mi hermana no comía el doble que yo, yo no comía (...) Llegó a engordar un montón", ha relatado.

La modelo ha contado que cuando estaba en el colegio, no consiguió adaptarse y no se sentía bien. Comenzó a obsesionarse por la comida con 13 años. Un comentario de una chica hizo que comenzara a pensar que estaba gorda y poco a poco empezó a hacer cosas como contar las calorías de un chicle. "Cada vez comía menos, contaba más calorías, comprar productos de dieta, etc", cuenta.