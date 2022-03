Melodie Peñalver acaba de tomar una importante decisión . La exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha decidido dar un giro a su vida y poner a la venta su coche de lujo. Un vehículo que se compró después de su paso por el reality de Mediaset después de mucho esfuerzo y tiempo ahorrando y del que ahora ha decidido desprenderse. A pesar de haber tomado esta decisión por sí misma, la joven no ha tardado en arrepentirse y se ha mostrado muy apenada en sus redes.

"Acabo de dejar mi coche para venderlo y ya me estoy arrepintiendo", escribe la joven a través de sus stories de Instagram. Con el semblante serio y cierto aire de tristeza en su rostro, Melodie ha anunciado a sus 'followers' la decisión que ha tomado, sin querer entrar en demasiados detalles ni dar motivos sobre por qué, tan solo un año después de haberlo comprado, ha querido ponerlo a la venta. "Me da mucha penita, he vivido muchas cosas con él", añade.