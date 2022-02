La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' llevaba varios días con dolor

Melodie Peñalver preocupa a sus seguidores tras su ingreso hospitalario

Melodie Peñalver preocupa a sus seguidores tras pasar la noche en el hospital por un problema de salud que se ha agravado. La que fuera concursante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha acabado visitando las urgencias de un centro hospitalario por un fuerte dolor abdominal que, lejos de remitir, ha continuado causándole importantes molestias.

A través de sus redes sociales, la ilicitana ha compartido una serie de stories en las que se la puede ver con una vía en el brazo por la que los facultativos se encontraban administrándole medicamentos para paliar el dolor.

"No he estado mucho por aquí porque no me encontraba muy bien. He estado todo el día en casa de mis padres. Desde hace unos días llevo notándome un dolor en la parte derecha del abdomen", relataba tan solo unas horas antes de ingresar en el hospital.

Un dolor que preocupa bastante a la joven influencer, pues cree que puede estar relacionado con la enfermedad de Crohn que padece y que le fue diagnosticada hace ya algún tiempo. Estos antecedentes tienen bastante preocupada a Melodie Peñalver, que ha reconocido a sus 'followers' sentirse "asustada" por estar sufriendo un nuevo brote y un posible empeoramiento de la enfermedad autoinmune que padece y que afecta al tubo digestivo.

Después de unas angustiosas horas, Melodie, que ha retomado recientemente su relación con su novio Beltrán – su tentador en la isla -, ha sido dada de alta y ha reaparecido desde su casa para mandar un tranquilizador mensaje y mostrar su agradecimiento a la enorme comunidad digital que ha creado en redes sociales. "Muchas gracias por todos los mensajes que me habéis enviado hoy. He vuelto súper tarde de urgencias y como me habían dado un calmante para el dolor, me he quedado dormida", explica.