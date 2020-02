Michu posa con su hija y se disculpa con la familia de José Fernando: "Quiero perdir perdón a Ortega Cano"

"Quiero pedir perdón a Ortega Cano", ha dicho de manera contundente María Jesús Rodríguez (más conocida como Michu) en una entrevista concedida para la revista 'Semana'. La joven ha reconocido que se siente arrepentida y que le gustaría empezar de cero con su familia política. Además ha asumido que no debería haber ido a la tele a hablar de la familia de su novio. "No los conocía", ha aceptado con remordimiento, asumiendo que las idas y venidas en su relación amorosa provocaron que arremetiera contra ellos.

Michu y Gloria Camila entierran el hacha de guerra

Pese a todo, ella y su cuñada han enterrado de manera definitiva el hacha de guerra y Michu ha presumido entre las páginas de la mencionada publicación de la buena relación que mantiene con Gloria Camila. "Mi relación con ella ahora es estupenda, aunque no ha podido perdonarme del todo y la entiendo", ha asumido, sin olvidar todo lo que sucedió en el pasado, cuando se dedicaron reproches del tipo: "no se preocupa de la niña" o "para pedir respeto hay que respetar".

La novia de José Fernando presume de lo mayor que está su hija

Por otro lado, Michu ha posado orgullosa junto a su hija en común con José Fernando, al que ha dedicado unas bonitas palabras, demostrando lo enamorada que está de él. "Le amo y no me imagino un futuro sin él", ha confesado, dejando a un lado las crisis que ha habido entre ellos. "Nunca pensé en tirar la toalla porque no puedo dejarle", ha reconocido, al mismo tiempo que ha desvelado sus planes de futuro con él. "Cuando salga nos iremos a vivir los tres juntos y seremos una familia normal", ha sentenciado.