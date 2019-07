Mila Ximénez cuenta su último retoque estético y le llueven las críticas: "Casi preparada para mis vacaciones"

Mila Ximénez recibe críticas por su último retoque

Eso sí, que la periodista sevillana confesara que se iba a somerte a una invervención ha provocado que muchos usuarios critiquen esta decisión: "Cuidado con los tratamientos porque ya te estás disfigurando", "con todos esos retoques que llevas encima hasta la bruja de Blancanieves estaría guapa, por mí si quieres no vuelva más", "qué te han hecho en la boca, no me mola nada. Pareces el Joker" o "ten cuidado, te empiezas a parecer a una muñeca de verbena, ya no puedes cerrar la boca", han sido algunos de los comentarios que ha recibido la colaboradora.