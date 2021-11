Nagore Robles es una mujer fuerte, empoderada y segura de sí misma. Al menos, eso es lo que desprende la imagen que vemos en televisión, ante las cámaras. Pero tras esta 'fachada', se esconde una mujer mucho más sencilla, que ha aprendido y hecho de sus inseguridades su mejor fortaleza y que, a pesar de estar constantemente expuesta a las críticas, no tiene problema en arriesgar y en mostrarse al mundo tal cual es, con la cara lavada y sin ningún tipo de filtros.