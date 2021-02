Paz Padilla ha sido la encargada de compartir en sus historias de Instagram el gran detalle que ha tenido con el equipo de trabajadores de Mediaset , lugar al que ha querido mandar varias cajas con dulces y zumos de una conocida cadena de pastelerías para un perfecto desayuno de miércoles. "De parte de Nagore Robles por su cumpleaños. Tiene un arte que no se puede aguantar. Todos los años nos manda un detalle. Un beso grande, te queremos. Enseguida lo celebramos", dice una de sus compañeras antes de leer la carta con la que la que fuera concursante de 'GH' ha querido acompañar su detalle de cumple. "Como no puedo celebrar mi cumpleaños como cada año con mis compañeras queridas, he decidido mandaros un pedacito de cumple, lleno de cariño. Para que lo disfrutéis conmigo en la distancia. Se os echa de menos, Nagore Robles", reza la nota.

Algo que ella misma ha podido comprobar esta mañana con los miles de comentarios de amor y cariño que ha recibido por su 38 cumpleaños y que también ha querido agradecer en su perfil de Instagram. "¡Happy Birthday to me! Me siento tan afortunada... No dejo de recibir muestras de amor y me siento muy cerca de los míos a pesar de la distancia. No es fácil celebrar en esta época, pero merezco celebrar la vida por mi familia, por mis amigas, por vosotr@s que me seguís y por cada persona que no ha podido celebrar una fiesta llena de amor este año. Por todos, hoy viviré mi cumpleaños llena de luz, paz y amor. Llena de sonrisas, energía, miradas, recuerdos y esperanza. Gracias por vuestros mensajes que tanta falta me hacen hoy. ¡Felices 38 campeona!".