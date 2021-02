Sin embargo, la pareja de Sandra Barneda ha decidido romper esta línea 'deco' para dar un toque más moderno a su cocina, decorada siguiendo un estilo vanguardista. "Por fin os puedo enseñar mi espacio favorito de la casa", ha comenzado confesando la influencer vasca junto a una galería de fotos en las que ha mostrado todos y cada uno de los rincones y complementos de esta estancia. "¡Qué contenta estoy! No sabéis lo fácil que fue elegir los materiales, acabados, colores…a pesar de que tenía la cabeza llena de ideas y hecha un lío", ha continuado explicando a su más de un millón de seguidores en Instagram.

Como se ve en las imágenes, la colaboradora ha optado por equipar su cocina con electrodomésticos integrados y muebles en color blanco y tonos grisáceos. Una combinación de colores mediante la que ha conseguido el contraste perfecto para generar una mayor sensación de amplitud. Además, no ha recargado en exceso la encimera, multiplicando así esta percepción de los espacios. ­­Eso sí, que no le falte su tostadora, su bodegón de fruta, su robot de cocina ¡ni sus libros! Y es que sus fans no han pasado por alto que la joven ha colocado un par de libros en una de las rinconeras.