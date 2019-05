Noemí Merino 'GH', insultada tras mostrar su tripa posparto: El debate generado en redes

Una publicación compartida de Noemi Merino (@noemimerinob) el 11 May, 2019 a las 3:58 PDT

Noemí 'GH' provoca con una foto de su hija otro debate

Esta polémica no ha venido aislada en todo el embarazo de Noemí Merino. Cada movimiento de la exconcursante de 'GH' se mide con lupa y el hecho de que no quiera mostrar por ahora el rostro de la pequeña en redes , le ha servido una polémica entre los que le aplauden y sus detractores.

Mientras que muchos de ellos piensan que Noemí debe hacer lo que quiera con la carita de su hija, otros piensan que no la enseña porque "estará esperando a hacer una exclusiva". Sin embargo, otra corriente de seguidores considera que no la debería enseñar porque a los niños no se les debería exponer en redes sociales.