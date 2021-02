"Estoy en clínicas Diego de León, porque ya sabéis el estrés que estoy viviendo últimamente. Estoy en plena mudanza y a la vez tengo que aparentar buena cara porque tengo que estar en un montón de programas de televisión. Con todos estos cambios, lo estoy notando un montón en la piel. Y como ya me conocéis, que soy un osito panda, donde más lo noto es en las ojeras", explica en redes la estrella de los 'Gipsy Kings'. "Por eso he venido aquí, para que la doctora me recomiende y me ayude a evitar también estos signos que estoy notando también el estrés en la piel. Yo me cuido mucho la piel, pero sí que es verdad que últimamente me la noto más apagada y la ojera se me marca mucho más", añade.