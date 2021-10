A diferencia de la nieta de María Teresa, Carlos Agüera no se muestra especialmente activo en redes sociales . Tanto es así que, en Instagram, donde acumula más de 2.000 seguidores, únicamente ha compartido tres publicaciones en las que muestra alguna de sus aficiones, como su predilección por el mar. No obstante, cabe destacar que, cuando Alejandra Rubio confirmó lo que era ya un secreto a voces, que tenía nuevo chico, el malagueño mantenía su perfil privado. Sin embargo, ahora ha tomado la decisión de abrirlo al público. ¿Estará pensando en darle una oportunidad a esto de la vida ‘influencer’?

Pero eso no es todo. Carlos también ha conocido personalmente a Terelu, con la que, al parecer, ha coincidido en más de una ocasión. Según reveló la joven colaboradora, Málaga, ciudad natal de ‘Las Campos’, fue el este lugar donde se dio el primer encuentro entre él y su suegra. “Estando en Málaga me dijo: ‘Te voy a presentar a una persona, sé simpática’. Me lo presentó, yo creo que fueron diez segundos, no fue más. ¿Cómo se es simpática en diez segundos?”, así explicó la propia Terelu, a finales de agosto, cómo se produjo esta inesperada presentación. Además, la hija de María Teresa aseguró que sabía, desde hacía meses, que la relación de su hija con Álvaro Lobo no había llegado a buen puerto.