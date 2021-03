Sin embargo, lejos de fortalecer la relación en el programa, Melodie se dio cuenta de que no era feliz al lado de Cristian y, en medio del paraíso, recuperó la sonrisa y encontró de nuevo una ilusión. ¿El afortunado? Beltrán, al que ha ido conociendo sin prisa, pero sin pausa, fuera del ‘reality’ de Telecinco. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas y la ‘it girl’ valenciana y el tentador se han encontrado más de un obstáculo en el camino en su nueva vida tras 'La isla de las tentaciones'.