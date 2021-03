"Creo que no estáis preparados para lo que viene". Con estas palabras Sofía Suescun ha calentado los motores para el que va a ser su nuevo proyecto profesional fuera de la televisión. La ganadora de la decimosexta edición de ‘Gran Hermano’ no puede estar más ilusionada. No hay quien la detenga y parece que con lo que tiene preparado nos va a sorprender mucho en los próximos meses.