Oriana Marzoli enseña toda su casa y su increíble vestidor: "Tengo muy buen gusto"

Oriana ha enseñado todo y, como era de esperar, no ha faltado tampoco su vestidor. La extronista de 'MyHyV' ha abierto su armario y ha enseñado todo lo que guarda en los cajones ¡que están repletos de ropa y complementos! Entre paseito y paseito por la casa, Oriana no ha podido evitar sincerarse y confesar los sitios más raros donde lo ha hecho con sus exnovios.

Algo que no hemos podido pasar por alto tampoco han sido los numerosos bolsos de marca que tiene la extronista y la colección de tacones y zapatos que hay dentro de su armario. "Os juro por mi madre que no sabéis lo difícil que es encontrar ropa en esta casa. Me dan crisis y todo", ha confesado.