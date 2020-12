Oriana Marzoli ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales comentando en la última publicación de Instagram de Mayka Rivera , exconcursante de ' La isla de las tentaciones '. La ex de Tony Spina ha reaccionado a la instantánea de la actual pareja del italiano, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Sin ni siquiera planteárselo y con tan solo un comentario, la influncer ha roto con un sinfín de tabúes sobre el tipo de relación que, se presupone, se debe tener con las parejas de tus ex. Pero lo cierto es que Oriana nunca se ha caracterizado por ser una chica que sigue las reglas establecidas.

La que fuera concursante de 'La casa fuerte' junto a Iván González ha dejado anonadados a los internautas de las redes comentando en la última publicación de Mayka. La joven de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una fotografía presumiendo de modelito que, por lo visto, ha dejado muy impresionada a la ex de Tony Spina.

La inesperada reacción de Oriana a la publicación de Mayka

"Wow", ha comentado la influencer venezolana, demostrando lo bien que se lleva con la novia de su ex . Una prueba más que demuestra el buen rollo que sigue habiendo entre Oriana y Tony Spina, su expareja y eterno amigo. Y es que, a pesar de que su noviazgo no llegó a buen puerto, ambos siempre han presumido de la buena química que hay entre ellos.

Tanto es así, que hace unas semanas pudimos verlas juntas en un directo en Instagram. "Me caes superbien y no tengo nada en contra de ti", le comentaba la novia de Iván Gonzálex ante los miles de ojos que seguían este 'live' con entusiasmo.

Unas palabras a las que la dueña de Rosito respondía con el mismo cariño: "Te digo lo mismo, siempre me has caído muy bien", señalaba con una sonrisa la actual pareja de Tony Spina. Lo cierto es que esta conexión entre Oriana Marzoli y Mayka Rivera ha sorprendido sobremanera a los seguidores de ambas, que no se esperaban esta buena química entre ambas.