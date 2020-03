Oriana confiesa lo que ha pasado con un futbolista del Real Madrid: "Es muy conocido"

Tal y como ha contado, parece que un jugador que es amigo del novio de su amiga ha sucumbido a los encantos de la venezolana y se ha interesado por ella. Las dos han explicado que dicho futbolista es del Real Madrid y que ha estado preguntando por ella. Entre dudas, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha confesado que no sabe si le va a dar el número de teléfono o no.

Por las palabras de Oriana, el deportista es "muy conocido", tanto que sería difícil no reconocerle o ponerle cara solo con decir su nombre. Además, en este vídeo hemos podido vivir junto a ella todos los planes que han hecho, conocer las tradiciones de allí e incluso ver las restricciones que la influencer y su amiga tenían por cosas como sus looks elegidos para salir a la calle.

Oriana 'MyHyV' habla claro sobre su viaje

Aprovechando este vídeo, la influencer también ha querido aclarar que su amiga vive allí, que no ha ido a Dubái a lo que van otras chicas, y que ella tanto ha criticado, y que por supuesto no ha hecho nada de lo que se estaba comentando en redes sociales. "Es el típico sitio donde van las 'lumas', pero no es el caso, mi amiga vive aquí", ha explicado. En otro momento del viaje, han matizado lo siguiente: "No somos lumis, pero vamos vestidas de ellas".