Oriana estalla y saca a la luz la traición de Yasmina a Fani: "Te invito a que enseñes la conversación"

La situación entre Oriana y Yasmina es cada vez más incontrolable. Después de descubrir que su ya ex mejor amiga había estado quedando con Violeta y Aless Gibaja a sus espaldas , la extronista de 'MyHyV' ya no se calla nada y, de nuevo, ha cargado duramente contra ella, destapando la traición de esta a su mejor amiga, Fani de ' La isla de las tentaciones '.

Y es que, aunque haya reconocido que está muy dolida por haber terminado su relación con Yasmina, Marzoli ha asegurado que no se arrepiente de ello, ya que varias personas de su círculo la habían advertido de algunas deslealtades de la extronista de 'MyHyV'. Traiciones de las que la propia Oriana habría sido testigo.

Estallando contra Yasmina y asegurando que jamás volvería a ser su amiga, a través de su canal de mtmad, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha desvelado las conversaciones que ambas habrían tenido y en las que Quejico habría criticado duramente a Fani Carbajo. "No tiene amigas. Yasmina criticaba a Fani y decía que se creía famosa. Te invito a que enseñes la conversación", ha comentado. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!

Oriana carga contra Ylenia Padilla y Gala Caldirola

Pero Oriana no solo tiene para la que fuera su 'best friend', la venezolana ha hablado de otros frentes pendientes. Recordando algunos enfrentamientos de su pasado, la colaboradora se ha sincerado sobre el verdadero motivo de su enemistad con Ylenia Padilla, relatando varios altercados que vivieron. Además, no ha tenido reparos en cargar contra Gala Caldirola y responder a todos aquellos que las comparan físicamente. ¡Dale al play y entérate de todo lo que ha dicho de ellas!