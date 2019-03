Oriana y Violeta se someten a un retoque de glúteos en directo: “Prepárate Kim Kardashian”

Respaldada por su cirujano, Oriana, muy preocupada por lo que puedan opinar de su último retoque, ha querido dejar muy claro que no se trata de una operación, por lo que no implica prótesis y no puede considerarse un aumento de glúteos al uso. "Realmente es al músculo, nada de relleno. Es muy natural. No me voy a poner culo. ¡Prepárate Kim Kardashian!", ha querido explicar Oriana a sus seguidores, minutos antes de comenzar con los pinchazos.