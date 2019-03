Jorge Javier habla de su tonteo con un chico espectacular de 21 años: “Me recreo en todas sus fotos”

telecinco.es

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog de 'Lecturas' confesando que está tonteando con un chico de 21 años. A través de las palabras del presentador de 'GH DÚO', hemos podido ver que está encantado con él y que le parece uno de los chicos más espectaculares que ha visto en su vida.

Al chico en cuestión, Jorge Javier le llama F. El presentador de 'GH DÚO' ha confesado lo siguiente sobre él: "Es un muchacho de 21 años con el que me escribo por Instagram. Es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida. Paso muchos ratos escudriñando sus fotos, recreándome en todas y cada una de las partes de su cuerpo".

Jorge Javier ha confesado que en la conversación que tuvo el pasado viernes con él, F. le contaba que no salía de fiesta porque se estaba reservando para una especial que celebran una vez al mes en Madrid. Esta confesión de su amigo especial le lleva a Jorge Javier a recordar su adolescencia: "Yo a su edad salía muy poco. Vivía en Badalona con mis padres, me quedaba un año para acabar la carrera, y creo recordar que no sentaba muy bien en casa que llegara tarde. Aunque esto me daba igual, la verdad. Prefería lidiar con el cabreo de mi padre y disfrutar de la noche".

El presentador de 'GH DÚO' no acaba ahí su reflexión en su blog de 'Lecturas' y toda esta conversación le lleva a pensar también en cómo su trabajo de periodista y presentador le ha "salvado la vida". Ahondando en este tema, Jorge Javier confiesa lo siguiente: "Creo que una de las razones por las que trabajo tanto es porque así no salgo. La noche me ha gustado de siempre. Los bares, las discotecas e incluso los afters han sido para mí durante muchísimos años lugares santos. Me gustaba salir, beber, bailar, perder el control, llegar a casa del revés –a poder ser acompañado– y disfrutar la resaca de los domingos tirado en el sofá".

En medio de esta reflexión su amigo especial, F., le pregunta si echa de menos esa vida que llevaba, a lo que el presentador de 'GH DÚO' le responde que no: "Me gusta salir de vez en cuando, pero ya no me lo paso bien. Y no porque la noche ya no es lo que era, sino porque tener que madrugar al día siguiente me convierte en un muermo. La culpa es mía, no de los otros. Aunque como de naturaleza soy “inasequible al desaliento” estoy dispuesto a cambiar de opinión".

El presentador de 'GH DÚO' ya nos habló de otro amigo especial

Jorge Javier Vázquez se ha sinceró en otra de las publicaciones de su blog de 'Lecturas' confesando que había conocido a un nuevo amigo con el que había entablado una muy buena relación

También te puede interesar: