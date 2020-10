A Oto Vans lo conocemos como influencer en redes desde hace unos años, pero se hizo bastante popular para el público masivo tras su participación en 'Supervivientes'. El divertido joven no contaba con sus paletas de maquillaje favoritas en Honduras, pero consiguió hacernos reír con su particular forma de ser. Ahora, de vuelta a la civilzación Oto sigue fascinando a sus seguidores con sus looks, sus espectaculares maquillajes y ofreciendo, como siempre, una parte suya de él. En esta ocasión, el joven ha querido compartir con todos una foto en la que se le ve su rostro antes de realizarse cualquier retoque estético.