La exconcursante de 'Supervivientes' denuncia la estresante situación que vive desde hace meses

Palito Dominguín estalla tras el acoso telefónico que recibe diariamente

Palito Dominguín vive desde hace semanas una situación surrealista. Cansada del "acoso" telefónico que lleva recibiendo de forma continuada por parte de una entidad bancaria, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha animado a denunciar públicamente la tesitura a la que se encuentra haciendo frente y que ha llevado a generarle ciertos problemas de estrés y de ansiedad.

La hija de Lucía Dominguín no se ha cortado a la hora de mencionar al banco, con el que lleva meses tratando de lidiar debido a una confusión kafkiana. Palito, que recientemente decidía cambiar su número de teléfono, jamás pensó que podría vivir una situación así.

Y es que, la artista no para de recibir desde entonces llamadas por parte de la entidad financiera, cuando ella jamás ha tenido una cuenta con ellos. "Estoy desesperada. Ya no sé qué hacer. Me está generando muchísimo estrés. Aunque sea una tontería me están acosando todos los días. Todos los días me llaman", denuncia cansada.

"Llevo más de cuatro meses recibiendo una, dos, tres, cuatro llamadas diarias de un banco del que yo no soy miembro, ni nadie de mi familia es miembro. No dejan de llamar preguntando por una tal Aurora que tiene una cuenta con ellos", expone indignada.

"Por lo que estoy oyendo, esta mujer habrá fallecido. Yo tengo este teléfono desde hace cuatro o cinco meses, pero en la base de datos del banco sigue apareciendo que este número pertenece a la tal Aurora. Yo ya sé que cómo se llama y que tiene con ellos una cuenta en Canarias", dice antes de mostrar su resignación ante las constantes llamadas que recibe a diario.

"Saben que yo no soy Aurora y me han llegado a pedir más datos sobre ella. ¿Pero cómo te voy a compartir datos si no sé quién es esta mujer?", dice desesperada, asegurando que ha llegado incluso a considerar cambiar de nuevo de teléfono y que no lo hace debido a todos los trámites y gestiones que tiene que hacer, entre ellos, desligar este número de su propio banco y de otras entidades a las que lo ha vinculado en los últimos meses.

"Ya no sé qué hacer, me está sacando de mis casillas, encima a veces se me ponen bordes", ha terminado explotando tras desvelar la ansiedad que le supone esta tediosa situación. Asimismo, la exsuperviviente ha querido poner de manifiesto la poca privacidad y seguridad que le ofrece esta compañía, pues han compartido con ella datos de otra persona sin pudor alguno.