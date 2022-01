La vida de Palito Dominguín ha dado un giro de 180º desde su participación en ' Supervivientes '. La hermana de Bimba Bosé decidía adentrarse en una nueva aventura hace tan solo unos meses, cuando decidió redecorar su casa por completo y montar un pequeño estudio de carácter bohemio en el que poder parar para dar rienda suelta a su indiscutible talento. Un nuevo proyecto profesional que no puede estar teniendo mejor acogida y con el que la joven artista no puede estar más feliz.

"En los últimos años, especialmente en los últimos meses, me he sentido muy perdida. El arte siempre ha sido lo que me ha traído de vuelta a mi ser ", cuenta mientras asegura que, cuando se mudó a su casa nueva , sintió un "enorme vacío" y una gran " desconexión " con ese espacio, que la animó a pintar hasta volver a encontrarse. "El arte y las creaciones ha hecho que yo pueda traer a este espacio un hogar. Ha sido muy importante para mí y quiero compartir estos fragmentos con vosotros, porque me ha ayudado a sentirme en paz ".

"Ha sido muy importante para mí ver todos estos fragmentos alrededor de la casa, y quiero compartir eso con vosotros, porque me ha ayudado mucho a sentirme en paz. Desde que soy pequeña, me ha gustado mirar las estrellas cuando me siento sola, porque siento que alguien que quiero puede que también las esté mirando y no me siento tan sola. Por esa razón quiero hacer 50 piezas de cada diseño", explicaba emocionada hace unas semanas mientras afirma que ella se quedará el original de cada dibujo "para poder compartir ese cachito con vosotros".