Risto celebra su millón de seguidores en Instagram con una publicación: "Ahí lo tenéis, mi desnudo integral"

El presentador de 'Todo es mentira' ha publicado una divertida galería con dos fotos para celebrar su millón de seguidores en Instagram. Con estas imágenes, Risto Mejide ha realizado su particular "desnudo integral" imitando al que suelen celebrar muchas celebrities cuando llegan a una cifra concreta de followers.

Pero haciendo honor a su programa, en el desnudo integral de Risto 'Todo es mentira'. Por eso, el juez de 'Got Talent España' ha mostrado una fotografía con sus habituales gafas de sol y otra en la que enseña su mirada, despojada de las lentes que siempre le acompañan.

"Y para celebrar el millón de seguidores en Instagram, ahí lo tenéis, mi desnudo integral. Os he puesto una foto vestido antes, para que podáis volver enseguida y así no generar traumas innecesarios. Un millón de gracias a todos, de veras. [El mérito no es llegar al millón de seguidores. El mérito está en haberlo hecho con esta cara. Se os besa.]", es lo que ha escrito Risto en una divertida doble imagen en la que se le puede ver con y sin gafas.