Rocío Flores lanza un mensaje a su novio: "Nueva etapa, de tu mano siempre"

La nueva Rocío Flores: el antes y el después tras su pérdida de peso y sus retoques estéticos

Y no solo un cambio de peso es el único cambio al que se ha enfrentado en los meses de verano la Flores. La penúltima generación de la Jurado también se ha atrevido con algún retoquito estético para mejorar su aspecto. En concreto han sido dos los retoques que se ha realizado: “Me estáis preguntando un montón que qué es lo que me he hecho en la nariz y si duele. Me he puesto un poquito de ácido porque tengo el hueso muy pronunciado. También me he puesto ácido en los labios”. Esto comentaba a sus seguidores mostrando su nuevo rostro que os enseñamos en este vídeo: