Malagueño e integrado en la familia de Antonio David: así es Manuel Bedmar, el novio de Rocío Flores

El primer paso de la carrera televisiva de la nieta de Rocío Jurado fue en el plató de ‘GH VIP 7’, donde ejerció de defensora del concurso de su padre. A pesar de que se mostró nerviosa en las primeras galas, sobre todo cuando era preguntada por Jorge Javier Vázquez, rápidamente se hizo con las cámaras y conquistó a la audiencia gracias a su educación y sencillez. La joven fue todo un descubrimiento y, aunque no tenía ninguna intención de continuar en el mundo de la telerealidad, acabó tirándose del helicóptero en ‘Supervivientes 2020’, la edición más extrema de la historia del reality.

Forjó grandes amistades, especialmente con Albert Barranco, lloró desconsoladamente al hablar de una posible y anhelada reconciliación con su madre y, por supuesto, no dejó de mencionar a Manuel Bedmar, al que considera el amor de su vida.

Manuel Bedmar ha demostrado estar profundamente enamorado de Rocío Flores, a la que conquistó hace casi cuatro años y de la que, desde entonces, no se ha separado. La gran prueba de amor para la pareja llegó el pasado mes de febrero, cuando la hija de Antonio David hacía las maletas y ponía rumbo a los Cayos Cochinos, un pequeño archipiélago situado en pleno mar Caribe frente a la costa de Honduras, para vivir la aventura que ha marcado un antes y un después en su vida.

La joven siempre ha contado con el apoyo incondicional de su chico y, con la entrada de Rocío en el concurso, no fue diferente. A pesar de que siempre se ha decantado por mantenerse al margen de la vida pública, el malagueño no dudó en dejar de lado la timidez para entrar en directo y poder hablar con su novia, a la que tenía “unas ganas terribles de ver”, tal y como plasmó en sus redes sociales que tiene privadas.

A través de una conexión en directo, el joven consiguió superar su vergüenza televisiva para decirle a Rocío lo orgullosos que estaban del concurso que estaba realizando. La hija de Rocío Carrasco, visiblemente sorprendida y consciente de la timidez de su chico, no paró de darle las gracias a Manuel por este emotivo y valiente gesto.

Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) el 30 May, 2020 a las 7:18 PDT

Ser pareja de la nieta de Rocío Jurado no es sencillo, sobre todo cuando eres una persona reservada que adora la sencillez y el anonimato. Sin embargo, la pareja ha demostrado que no hay obstáculo que se le resista y parece que la exposición mediática de Rocío Flores, uno de los personajes más demandados del momento, no ha dañado la relación, sino todo lo contrario.