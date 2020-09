Rosa Benito publica un posado con todos sus nietos y la acusan de montaje: “Están pegados”

Que Rosa Benito es una abuela ejemplar no hay quién lo dude. La que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ y viviera “su momento” como una experiencia que le cambiaría la vida ha publicado un posado con todos sus nietos. Pero a la cuñada de Rocío Jurado le han acusado de montaje porque parece que el posado no fue con todos los niños a la vez.

Una bonita estampa, que hemos visto otras veces pero no con todos sus nietos, que no ha estado exenta de polémica. Muchos los usuarios los que han comentado que es un montaje y que en el momento de posar no estaban todos los niños junto a Rosa Benito. Ella no ha querido comentar nada al respecto. “Están pegados”, “A full de Photoshop” o “¿Corta y pega?” son algunos de los comentarios que ha recibido la actual colaboradora de ‘Ya es mediodía’.