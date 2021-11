Rosario Mohedano y Gloria Camila se han reencontrado y comido a besos en un evento celebrado en Sevilla, donde se han reunido un centenar de rostros conocidos para presenciar la entrega de premios de una conocida revista. La hija de Rosa Benito y la de Rocío Jurado no han dudado en presumir de este inesperado encuentro a través de sus redes sociales, donde han alardeado de lo bien que se llevan. Y todo, en mitad de la guerra y batalla legal familiar existente entre Gloria y su hermana, Rocío Carrasco.

Algo que, unido a las últimas palabras y al último encuentro entre Gloria y Chayo, podría haberse intensificado. "Estoy aquí, con mi Gloria, que la adoro, que la quiero, que la admiro y que le deseo siempre todo lo mejor ", ha dicho la cantante mientras se come a besos a su prima pequeña. Un gesto y unos buenos "deseos" con los que Rosario Mohedano podría estar mostrando su posicionamiento y alejándose de su prima Rocío Carrasco, a quien nunca ha dudado en "tirar de las orejas" cuando así lo ha considerado y en decirle siempre "las cosas que le tengo que decir".

La exconcursante de 'Supervivientes' no ha dudado en demandar a su hermana, a quien pretende frenar por todos los medios posibles para impedir que los documentos y escritos privados de su madre vean la luz en la segunda parte del documental, 'En el nombre de Rocío'. Estos archivos, que podrían tener un peso fundamental en la segunda parte de la docuserie, fueron entregados recientemente por la madre de Rocío Flores en el Juzgado número 5 de Alcobendas, después de que un juez solicitase "la única prueba no me hubiese gustado aportar en la vida".