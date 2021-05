Samira estalla contra Oriana y Fani: "No valéis nada"

La exconcursante de 'La Casa Fuerte' ha reaccionado a los comentarios de sus enemigas

El último vídeo de Mtmad de Oriana Marzoli y Fani Carbajo no ha sentado bien a todo el mundo. Las que durante un tiempo fueran enemigas íntimas, se han unido para cuestionar esta vez las operaciones de algunas famosas, entre las que se encontraba Samira Jalil. La exconcursante de 'La Casa Fuerte' ha visto las imágenes de los vídeos y ha estallado en cólera contra ellas, a quienes ha dicho de todo menos bonitas.

Recién salida de la ducha y tapándose con una toalla que en ocasiones dejaba ver algo más de la cuenta, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' reacciona a las palabras de Fani y Oriana. Jalil empieza fuerte. Muy fuerte. "Bueno, me acabo de duchar. Y con la cara recién lavada y sin filtros, sin colores y sin nada, les voy a dedicar unas palabras a esas dos personajas, que no tienen otro nombre", empieza relatando en sus stories de Instagram.

Pero el tono continúa subiendo, y Samira se desquita y contesta abiertamente a los comentarios que han hecho sobre ella y sobre su cuerpo: "Me han pasado un cachito de vídeo de ellas criticándome, porque mi nombre debe de ser como las p****s, lo tienen todo el día en la boca".

"Quiero dejar claro que la largura de cuello no se opera, pero la altura tampoco. Y eres una enana de mierda. Eso no quiere decir que me meta con todas las personas bajitas, me meto con este ser, que no para de criticar, despotricar y meterse con la mujer. En este caso, Choriana, que dices que eres un pibón y que necesitamos un montón de operaciones, pero ahora voy a enseñar una foto tuya, que sales en ese vídeo y que he podido capturar, porque es muy triste que digas que todas las demás necesitamos operaciones, porque tú, sin maquillaje no vales nada", explota contra la venezolana. "El 90% de 'tu belleza, Choriana', se va cuando te desmaquillas. Si te acuestas con Oriana te levantas con Orino", añade muy enfadada.

"Y para Carajo", continúa haciendo un juego de palabras con el apellido de Fani. "Que yo también necesito operaciones, cuando ella no puede ya ni gesticular con esa boca y esa cara de caballo que tienes. ¿Que te doy asco? Yo no quiero decirte lo que le das tú a toda España. Más que nada porque has estado como en 3 realities y no tienes ni medio millón de seguidores, cara ajo", dice reaccionando a los comentarios que la exconcursante de 'La isla de las Tentaciones' hace sobre su físico.

Tras desahogarse con cada una de ellas, Samira sigue y lanza un rotundo mensaje a las dos telecinqueras, a quienes ha recomendado "estudiar un poquito" para que hagan algo aparte de "criticar, increpar y humillar a la mujer". "Fijaros cómo es la vida que han acabado ellas juntitas", dice en otra parte del vídeo haciendo referencia a la mala relación que había hace unos meses entre ambas.

"Es que no valéis para nada. Os voy a recomendar integrar formación y que os saquéis el acceso a la Universidad para mayores de 25. No sé si hay para mayores de 35, porque Fani ya es una señora. Vosotras no valéis nada. No sois nada y no tenéis nada de amor propio".

Algo más calmada, Samira termina su discurso dirigiéndose a sus seguidores, a quienes explica que la actitud de Oriana y Fani le parece "vergonzosa" ya que ellas también cuentan con un sinfín de operaciones. "Yo sí tengo los labios hechos, me he puesto pómulo, la nariz es mía, los dientes son míos, pero no voy metiéndome con gente que está toda operada, porque ellas también lo están. ¿Qué os doy asco? Si en el Museo de Cera hay muñecos más reales que vosotras", remata antes de finalizar.