Samira Jalil se ha convertido en uno de los rostros más buscados de los últimos días tras ser relacionada sentimentalmente con Luis Miguel Rodríguez , más conocido como 'el chatarrero'. Sin embargo, la que fuera tronista de ' Mujeres y hombres y viceversa ' ha preferido desmarcarse de este tema y seguir a lo suyo. Tanto, que la influencer ha aprovechado para abrir las puertas de su casa y presumir de la espectacular decoración que, como no podía ser de otra manera, ha corrido a su cargo.

Aunque la propia Agatha Ruiz de la Prada ha señalado que "Samira no es muy fina, pero está muy de moda la ordinariez", ella se ha encargado de demostrar lo contrario mediante la decoración de su hogar, un monoambiente de lo más estiloso y 'chic' al que ha sabido sacar al máximo partido y rendimiento.

Y es que la que fuera inquilina del pisito de 'Solos' ha sabido cómo sacar el máximo rendimiento a estas cuatro paredes que ella tanto adora. "Algunos me dirán que cómo vivo en un piso tan pequeño. No necesito más. Prefiero ser feliz en una caja de zapatos que infeliz en un castillo", se ha defendido la extronista de 'MyHyV', que ha deleitado a sus seguidores mostrando todos los rincones de su elegante hogar .

La extronista de 'MyHyV', muy orgullosa de la decoración de su casa

El rincón más especial del hogar de la extronista de 'MyHyV': un homenaje a la alta costura

Pero este no es el único expositor que encontramos en su casa y es que sus bolsos tienen su propio rincón de honor. Como no podría ser de otra manera, Samira ha reservado una estantería completa para presumir de sus adquisiciones más caras: bolsos de todos los tamaños, colores y formas, pero no aptos para todos los bolsillos.