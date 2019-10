Steisy 'MyHyV' rescata su pasado y muestra cómo era hace ocho años: "No he cambiado tanto"

Las imágenes no tienen desperdicio y, gracias a ellas, hemos podido ver el cambio que ha tenido lugar en una de las tronistas más míticas que han pasado por el programa. Ataviada con un sujetador negro, una falda de lentejuelas y una corona, la andaluza ya dejaba entrever sus dotes de modelo.

Pero esto no es todo, por si fuera poco, la extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' también le ha regalado a sus miles de seguidores un sensual topless del pasado en el que podemos verla derrochando sensualidad y presumiendo de su figura.

"Pues no he cambiado tanto, menos mal", ha escrito Steisy en el texto que acompaña a esta última publicación de hace ocho años. Lo cierto es que, aunque se aprecia un cambio evidente, la granadina puede presumir de no haber experimentado una transformación abismal casi una década después.