Steisy rompe a llorar por un romántico vídeo junto a su novio: "Quién me lo iba a decir a mí"

"Después de ocho años soltera y con una coraza en el corazón que no me dejaba sentir nada por nadie, llegas tú, niñato de mierda, y me revolucionas la vida. Y, ¿sabes qué? Que solo podría funcionar contigo porque eres lo que te da la gana sin importante un mojón el resto. Tienes una seguridad en ti mismo que me pone cachondísima, sin contar con que tienes una cara preciosa que me quiero comer a todas horas. Me quieres tal y como soy, no has pretendido cambiar nada de mí y me apoyas en todo. Porque nos gustan las personas, sin tabúes y sin vergüenzas... porque puedo ser el hombre y la mujer de la relación, al igual que tú. Eres especial. Me tienes loca", le ha confesado públicamente Steisy a su chico, en una de las muchas imágenes que comparte junto a él en su muro de Instagram.